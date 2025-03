Anteprima24.it - Salerno, sequestro preventivo dell’ex stabilimento balneare “Arenella”

Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, personale del Comando di Polizia Municipale diha eseguito un decreto didisposto dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura di, avente ad oggetto l’ex” situato inalla Via Leucosia, 8.Il provvedimento è scaturito a seguito di interventi congiunti effettuati dalla Polizia Municipale, unitamente all’ASL e al personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità del Comune si è acclarato lo stato di totale abbandono e di pericolo per la pubblica e privata incolumità” derivanti dalla omissione dei lavori e degli interventi necessari per preservare la struttura.