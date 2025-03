Dayitalianews.com - Salento, tre sindaci arrestati per appalti truccati

Leggi su Dayitalianews.com

Scandalo politico in provincia di Lecce: tresono statidalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecce. Le accuse sono pesanti e riguardano corruzione, falso, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture e subappalto illecito.A finire in carcere è stato il sindaco di Ruffano, Antonio Rocco Cavallo, mentre sono stati posti agli arresti domiciliari il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, insieme al suo vicesindaco Marco Sticchi, e il sindaco di Sanarica, Salvatore Sales, con il suo assessore Dario Andrea Strambaci.Sedici in tutto le misure cautelariSono 16 le misure eseguite dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Lecce, sotto il coordinamento del pubblico ministero Maria Vallefuoco.