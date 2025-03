Nerdpool.it - SaldaPress – le uscite di aprile 2025

Leggi su Nerdpool.it

Ecco a voi tutte le novità previste daper il mese di. Una proposta come sempre molto ricca e varia. Vediamo insieme i titoli in uscita.Road to G.I. JOE: ScarlettStoria: Kelly ThompsonDisegni: Marco FerrariColori: Lee RoughridgeCopertina: Jonboy MeyersFormato: 168 x 256 mm, C., 128 pp., col.Data di uscita: 11/04/Prezzo: 22€SI CONCLUDE LA ROAD TO G.I. JOE!Shana “Scarlett” O’Hara sta per intraprendere la missione segreta più pericolosa della sua intera carriera: infiltrarsi nella base del misterioso clan Arashikage in Giappone. Per farlo, seguirà le tracce della sua ex partner Jinx, ora divenuta un sicario del clan. Questa volta Scarlett dovrà fare ricorso a tutte le sue abilità speciali per sopravvivere e per scoprire cosa realmente nascondono i membri di Arashikage: un’arma devastante che potrebbe cambiare gli equilibri di potere del pianeta!Road to G.