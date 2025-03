Amica.it - Saint Laurent: 6 look di cui innamorarsi dalla sfilata A/I 2025-2026

La settimana della moda di Parigi si è conclusa con ladi. Per l’A/I, Anthony Vaccarello ha realizzato una collezione scultorea, notturna e lussuosa.Ipiù memorabili sono quelli del finale, dove la tensione si scioglie: abiti lingerie a vita bassissima da cui partono gonne a corolla ampissime e fluttuanti. Le gonne ampie si incontrano con blouson di pelle, creando una tensione tra volume e struttura. Negli altri, i volumi sono enfatizzati al massimo con spalle architettoniche in stile 80s che ritroviamo sia nei capispalla che nei completi con pencil skirt, ma anche nei midi dress in pizzo. Sono i tagli sartoriali e i tessuti, come il pizzo guipure e la seta tratta con il silicone, a dare forma ai capi. La palette è intensa e vitaminica: si passa dall’arancio al senape, dal verde smeraldo al blu Klein, fino al fucsia.