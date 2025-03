Sa tutto ma non può parlarne con nessuno Convocato dal Grande Fratello in confessionale | l’avviso all’improvviso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova puntata delin programma giovedì 13 marzo scopriremo chi tra Stefania, Helena e Chiara uscirà dalla casa. Un’eliminazione attesissima questa e non solo perché ci si avvicina sempre di più alla finale del 31 marzo ma perché sono al televoto tre concorrenti forti e amatissime dal pubblico. Il meccanismo della votazione è “in positivo”: il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare.Dunque la meno votata dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Cosa dicono i sondaggi? Sul portaleForumfree alle ore 10 del 13 marzo, hanno partecipato 1.760 utenti che, con il 49,26% delle preferenze, tifano per Helena Prestes che risulta la favorita del televoto.Leggi anche: “A tavola no:, è una vergogna”. Shaila e Lorenzo danno spettacolo a cena, il pubblico li vuole fuori“Richiamato dal GF in: non puòagli altri”Seguono Stefania, con il 25,80%, e Chiara, che con il 24,94% è attualmente la meno votata e, di conseguenza, sarebbe la gieffina maggiormente a rischio eliminazione, anche se il distacco tra le ultime due è piuttosto contenuto e quindi non si escludono colpi di scena.