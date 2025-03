Russia Putin Tregua con Ucraina possibile ma servono altri colloqui con Usa

Leggi su Unlimitednews.it

MOSCA () (ITALPRESS) – Unatrama è necessario chiarire ancora diversi aspetti eancora consultazioni “con i colleghi americani”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirin diretta televisiva. “Se interrompiamo questi combattimenti per 30 giorni cosa significa? Che tutti quelli che si trovano lì se ne andranno senza combattere? Dobbiamo lasciarli andare via dopo che hanno commesso una serie di crimini contro i civili? O la dirigenzagli darà il comando di cedere le armi e di arrendersi? Come avverrà? Non è chiaro”, ha detto ancora.Il capo del Cremlino ha ricordato che la linea di combattimento è lunga quasi duemila chilometri. “E allora la domanda è la seguente. Quali saranno le possibilità di controllo, di verifica? Come potremo essere sicuri? Io mi auguro che sia ben chiaro, grazie al buonsenso di tutti, che queste cose vanno capite.