Russia | Proposta tregua affrettata

14.28 "Il documento mi sembra sia affrettato. Dovremo lavorare, riflettere e tenere conto anche della nostra posizione. Lì è esposto soltanto l'approccio ucraino". Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov in risposta russa alladi un cessate il fuoco in Ucraina di 30 giorni lanciata dagli Usa in Arabia Saudita e accettata dall'Ucraina. Ushakov aveva già detto in precedenza che lanon dà nulla allaed è un tentativo di Kiev di riorganizzare le sue forze.