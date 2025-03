Lanazione.it - “Run for AIRC”: a Pisa per la prima volta la corsa a sostegno della ricerca oncologica

Leggi su Lanazione.it

, 13 marzo 2025 – Non più un solo appuntamento annuale. Dopo il grande successo delle edizioni di Forte dei Marmi che negli anni hanno richiamato sempre più partecipanti, “RUN FOR” amplia la sua presenza sul territorio. Comitato Toscana Fondazionee Comune dipresentano, infatti, laedizione cittadina/camminata non competitiva,lunghezza di 5 o 10 chilometri, che domenica 30 marzo partirà da Piazza dei Miracoli, cuore storico e culturale del capoluogo toscano. I partecipanti potranno cimentarsi su due frazionilunghezza di 5 e 10 chilometri da percorrere dioppure camminando. Il via scatterà alle ore 10 da Piazza dei Miracoli, patrimonio mondiale dell’Unesco, dove è previsto anche l’arrivo. Il percorso prevede un itinerario che si snoda lungo le sponde dell’Arno, un circuito pensato per tutti gli amanti dello sport e per le persone che vogliono trascorrere una mattinata di divertimento all’aria aperta sostenendo la missione di