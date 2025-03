Sport.quotidiano.net - Rugby serie A, prestigioso successo a ranghi ridotti a Viadana. Fiorini al settimo cielo. Violato il "tempio»

"È stata una bellissima vittoria che mi ricorderò per sempre; vincere in uno stadio come quello die, soprattutto, con la rosa corta con la quale siamo scesi in campo, con molti innesti dalla cadetta e molti infortunati, è una soddisfazione enorme". Sono queste le parole con cui la terza linea giallorossa, Giovanni Tontini, ripercorre la giornata dei pesaresi. Una domenica da incorniciare per laPesaroche esce con una vittoria dallo Stadio Zaffanella, campo della capolista. Una vittoria che per i kiwi giallorossi ha un sapore ancora più dolce, la formazione pesarese è infatti arrivata all’appuntamento con la prima della classe fortemente rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni subiti dalla rosa. Ma la panchina, composta in buona parte di giocatori in forza alla cadetta, non ha sfigurato, portando laa festeggiare un risultato che consolida il 3° posto in classifica, a soli 5 punti di distanza dalla vetta.