Rugby Sei Nazioni | ufficializzata la formazione per la sfida contro l’Irlanda

Gonzalo Quesada, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato lache affronterànella partita del 15 marzo. Il match, valido per la quinta giornata del Guinness Sei2025, è in programma per le 15:15 presso lo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2. L’intra le due formazioni aprirà il ‘super Saturday’, con tutte le squadre che si affronteranno nella stessa giornata per concludere il torneo.Rispetto alladi Twickenham, Quesada ha effettuato sette cambi. Nel triangolo allargato rientra Tommaso Allan, con Capuozzo all’alla insieme a Ioane. La coppia dei centri è consolidata con Brex e Menoncello, mentre Paolo Garbisi e Page-Relo si occuperanno della mediana.