Rugby. Banca Centro Cus sconfitto dai Cavalieri Union Prato. Conquistato comunque in punto di 'bonus difensivo'

IlCus Sienaè uscitodalla sfida contro iSesto con il punteggio di 22-17, ma è riuscitoa conquistare ildi bonus difensivo, dimostrando carattere e solidità nonostante le numerose assenze. L’inizio di gara è stato molto equilibrato, con azioni offensive da entrambe le parti. Al 17’, i padroni di casa sono rimasti in inferiorità numerica per un cartellino giallo, i cussini hanno sfiorato la meta in più occasioni: al 20’, una maul avanzante da touche a cinque metri non è stata finalizzata, al 22’ Ricci è stato fermato in piena area di meta. Ihanno sfruttato una punizione al 32’, portandosi in vantaggio per 3-0. Poco dopo, un nuovo cartellino giallo perha interrotto il gioco per un placcaggio pericoloso su Rizzi, ma ilCus Siena non è riuscito a capitalizzare l’opportunità.