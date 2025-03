Ilgiorno.it - Rubate le tre avelignesi: "Temiamo siano state macellate"

Erano diventate il simbolo del paese. Gli abitanti erano abituati a vederle pascolare nei campi. Per questo ha destato rabbia e stupore il furto di tre cavalle di razza avelignese, avvenuto l’altra notte in un allevamento di Endine Gaiano, comune di 3.400 abitanti in Val Cavallina. Le cavalle si trovavano al pascolo in un prato in località Valmaggiore, ma martedì mattina di loro non vi era più nessuna traccia. Alcuni residenti avrebbero notato un camion per il trasporto animali aggirarsi nella zona in orari serali. Il timore dei proprietari è chegiàuccise. "Le cavalle erano microchippate e non sarebberovendute facilmente. Temo chegià– spiega con la voce rotta dalle lacrime Enrica Dall’Angelo, che con la sua famiglia da generazioni pratica attività agricole e di allevamento ed è molto conosciuta in paese –.