Internews24.com - Rossini ci crede: «Se l’Atalanta batte l’Inter può puntare allo scudetto»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ex centravanti atalantino,nel miracolo Dea. A detta sua infatti i bergamaschi in caso di vittoria contropossono sognareL’ex attaccante del, raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport,nel miracolo Dea. A detta sua infatti in caso di vittoria nel big match contro, la squadra di Gasperini può sognare lo.ATALANTA-INTER VALE LO? – «Se dovesse vincere domenica sera,avrebbe davvero grosse possibilità di farcela. Potrebbe sognare sul serio. Al netto di tutti i problemi che può avere la Juve, si è visto chiaramente come la squadra di Gian Piero Gasperini stia bene. Certo, se dovesse perdere sarebbe davvero complicata:ha una rosa troppo ampia e recuperarle 6 punti in 9 giornate sarebbe difficile.