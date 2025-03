Rossi rispunta la F1 | il messaggio fa sognare

Leggi su Sportface.it

Mancano poche ore e poi prenderà il via quella che potrebbe essere una delle stagioni di Formula Uno più spettacolari di sempre. Ai nastri di partenza, infatti, ci sono almeno quattro piloti che potrebbero lottare per il Mondiale, con due Scuderie su tutte che che sembrano favorite per contendersi il titolo costruttori. Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono senza dubbio gli uomini con le luci dei riflettori puntati addosso, ognuno per motivi diversi. Per il pilota inglese della McLaren questa potrebbe essere la stagione della consacrazione, dopo il titolo costruttori arrivato lo scorso anno sarà sicuramente il candidato numero uno per il mondiale piloti. Verstappen arriva a questo campionato da campione in carica e forte di quattro titoli iridati consecutivi, anche se la sua Red Bull non sembra essere quella di un tempo.