Rossi Lega | Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo

, 13 marzo 2025 –):adsono statiin Via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Loc. Chiani. Continua l'iniziativa di FedericoSegretario comunale e Capogruppo consiliaredi, che si è attivato per installare i DAE in queste zone. "Ho portato avanti questo progetto perché reputo fondamentale dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di, focalizzando l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata. Isono giàe attivi in Via Monte Falco dove è stato posizionato nelle vicinanze del parco comunale A. Ducci, in zona Meridiana ha trovato collocazione nell'area verde in Via Antonio Pizzuto, un terzo DAE è stato sistemato tra Via dei Platani e Via dei Tigli mentre il quarto è stato posto adiacente al parco giochi di Chiani nelle vicinanze della Chiesa.