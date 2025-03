Notizie.com - Rose Villain pubblica Radio Vega: la tracklist da urlo e i feat con Geolier, Lazza e Fabri Fibra

sta vivendo un momento personale e professionale davvero straordinario pronta are un nuovo album dopo il Festival di Sanremo 2025., chi è? Dal marito ai figli passando per il patrimonio e il nuovo album (ANSA) Notizie.comRosa Luini, questo il suo nome di battesimo, è nata a Milano il 20 luglio del 1989, suo papà Franco Luini ha fondato il marchio Tucano mentre il nonno aveva fondato la catena di librerie Remainders. Dopo aver vissuto a Milano con i genitori e aver conseguito la maturità da liceo linguistico si trasferisce a Los Angeles dove si diploma al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood.Oggi, passati diversi anni da quel momento, è pronta are il suo terzo album, dopoGotham del 2023 eSakura del 2024.