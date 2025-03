Sololaroma.it - Roma verso la pausa nazionali: Koné convocato dalla Francia

Leggi su Sololaroma.it

Ci si avvial’inizio della ventinovesima giornata di Serie A, che si giocherà nel corso di questo weekend e che anticiperà la sosta per gli impegni delle, mentre il campionato riprenderà l’ultima settimana di marzo. La, impegnata stasera con l’Athletic Bilbao nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sta continuando ad infilare risultati di alto livello che alimentano la rincorsa alla zona europea e in questo turno affronterà tra le mura amiche il Cagliari, con fischio d’inizio domenica 16 marzo alle ore 16.Dopo la sfida con i sardi ci saranno dunque le classiche due settimane di stop in occasione delle pause, con diversi giocatori dellache risponderanno alle convocazioni dei rispettivi CT. A lasciare Trigoria per in questo lasso di tempo sarà anche Manu, con lache ha reso noti coloro che saranno a disposizione di Deschamps.