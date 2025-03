Romadailynews.it - Roma, uomo tenta il suicidio impiccandosi a un lampione: salvato dai Carabinieri

Leggi su Romadailynews.it

Provvidenziale intervento dei militari in via del Fagutale. L’, un cittadino romeno, aveva già preparato il cappio e teneva con sé un biglietto d’addio.Idel Nucleo Radiomobile dihanno evitato una tragedia nel primo pomeriggio di oggi, salvando unche minacciava di togliersi la vita. Iltoè avvenuto in via del Fagutale, nei pressi del ponte degli Annibaldi, dove un cittadino romeno aveva legato una corda a une si era già passato il cappio al collo, pronto a lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.Le segnalazioni di alcuni passanti al 112 hanno permesso un intervento tempestivo. Giunti sul posto, ihanno instaurato un dialogo con l’per distoglierlo dal gesto estremo. Approfittando di un attimo di distrazione, i militari sono riusciti a tagliare la corda e a metterlo in salvo.