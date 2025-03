Romadailynews.it - Roma, Rocca: “Modello Caivano al Quarticciolo per fermare l’illegalità”

Il presidente della Regione Lazio sostiene il piano di riqualificazione del quartiere: “Stop al traffico di droga e alle occupazioni abusive, servono opportunità sociali”.Il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha annunciato che ilsarà interessato da un’operazione di recupero ispirata al. L’obiettivo è eliminare le sacche di illegalità e restituire il quartiere alla sua funzione originaria.“Significa dire finalmente stop al, al traffico di droga e alle occupazioni abusive”, ha affermatoa margine di un evento in giunta regionale. “Le case dell’Ater non sono una merce occupabile. È una bella notizia che si proceda a recuperare un quartiere così importante per la nostra città”.Il governatore ha sottolineato che la riqualificazione non si limiterà alla repressione dei fenomeni criminali, ma includerà anche interventi sociali: “Recuperare il quartiere significa offrire asili nido, attività sportive, la presenza del terzo settore e il coinvolgimento attivo della comunità, quella vera e non quella violenta e occupante”.