Romadailynews.it - Roma: rissa dopo un tamponamento a Ponte Marconi, ferito un agente della Municipale

Un incidente stradale si è trasformato in una violenta colluttazione questa mattina in piazza Righi, nei pressi di. Unpolizia locale diCapitale è rimasto.Scontro tra automobilisti degenera in violenzaQuesta mattina, intorno alle 8, untra due auto in piazza Righi, a, ha scatenato una lite tra i conducenti. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei coinvolti ha iniziato a danneggiare l’auto dell’altro.All’arrivo delle forze dell’ordine, quattro persone erano già passate alle mani e hanno opposto resistenza anche agli agentipolizia locale, aggredendoli. Uno di loro ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia per ristabilire l’ordine.