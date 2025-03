Serieanews.com - Roma nel caos, è successo l’imponderabile: adesso paga lui per tutti

Una notte da dimenticare per la, che si ritrova fuori dall’Europa League nel momento migliore. Ma a chi spetta davvero il peso di questa sconfitta?, questa è l’ultima goccia:lui per(Foto: LaPresse) – serieanews.comSuccede sempre così. C’è una sera in cui capisci che è finita. Ti guardi intorno e lo vedi negli occhi di chi ti sta accanto, nei messaggi che ti arrivano sul telefono, nei cori che diventano più silenzi che parole.È la sera in cui lasi ferma. Non perché non ci abbia provato, ma perché qualcosa si è rotto. E no, non è stato un crollo fragoroso, di quelli che ti lasciano a bocca aperta. È stata un’eliminazione lenta, quasi silenziosa. Ma non per questo meno dolorosa.Era il momento in cui tutto sembrava incastrarsi. Claudio Ranieri ha rimesso insieme i pezzi di una squadra che aveva vissuto mesi complicati, tra cambi di allenatore e prestazioni che definire altalenanti sarebbe gentile.