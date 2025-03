Romadailynews.it - Roma, il Tar del Lazio sospende il bando per 31 concessioni balneari

Accolto il ricorso di alcuni operatori controCapitale e Agenzia del Demanio. L’udienza di merito si terrà il 14 ottobre 2025.La sezione quinta ter del Tar delha sospeso ilpubblicato il 14 febbraio 2025 per l’affidamento di 31di beni demaniali marittimi sul litoraleno, destinate ad attività turistiche e ricreative. Il provvedimento accoglie la richiesta cautelare avanzata da alcuni operatoricontroCapitale e l’Agenzia del Demanio.Il ricorso contesta non solo l’avviso pubblico, ma anche la determinazione dirigenziale con cui è stato indetto ile le delibere della giunta comunale che stabiliscono gli indirizzi generali per la valorizzazione economica, sociale e ambientale del litorale della Capitale.Con questa decisione, il Tar ha sospeso la gara in attesa della sentenza definitiva.