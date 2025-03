Tvplay.it - Roma, Hummels abbatte i giallorossi: l’eliminazione manda Juve e Milan ko

Finisce qui l’avventura dellain Europa League con il ko al San Mamés contro l’Athletic Bilbao: pessima notizia pere MilaAlla fine lanon ce l’ha fatta. La trasferta di Bilbao, vissuta in inferiorità numerica dall’11esimo minuto a causa dell’espulsione di Mats, è terminata 3-1 per l’Athletic che grazie alle reti di Nico Williams (doppietta) e Yuri Berchiche strappa il pass per i quarti di finale di Europa League. Gol della bandiera su rigore da parte di Paredes.Ihanno provato sia a difendere con le unghie e con i denti il 2-1 a favore dell’andata, impresa riuscita fino all’ultimo minuto del primo tempo quando è stato segnato l’1-0 da Williams, sia a trovare il guizzo dalla panchina con l’inserimento di forze fresche come Soulé, Shomurodov e Pisilli.La rete del 2-0 è arrivata invece al 68esimo grazie all’ex Real Sociedad e PSG che trova il modo di beffare Svilar.