Romadailynews.it - Roma, Gualtieri: “In piazza per l’Europa, non contro il governo”

Leggi su Romadailynews.it

Il sindaco dipresenta la manifestazione di sabato: “Un evento europeista, non politico. Rivendichiamo valori e diritti messi in discussione”. Il sindaco di, Roberto, ha presentato oggi in conferenza stampa la manifestazione “Inper”, in programma sabato. L’iniziativa, ha spiegato, non ha intenti polemici nei confronti del, ma nasce con l’obiettivo di esprimere un forte sentimento europeista, al di là delle appartenenze politiche.“Non si tratta di indicare soluzioni, ma di manifestare un sentimento profondo e diffuso, di rivendicare valori e diritti oggi messi in discussione”, ha dichiarato, sottolineando il carattere civile e democratico dell’evento.Alla manifestazione non parteciperanno i sindaci di grandi capitali europee come Parigi e Londra, maha minimizzato l’assenza: “Fare il sindaco è un mestiere impegnativo, che richiede di trascorrere molto tempo nella propria città.