Roma Femminile, operazione riuscita per Greggi: le sue condizioni

Siamo entrati nella fase decisiva della stagione per la, con le prime due partite della Poule Scudetto già andate in archivio. Nell’ultima giornata è arrivato il successo in extremis contro l’Inter, che ha permesso di agganciare proprio le nerazzurre al secondo posto, mentre nel match inaugurale c’è stata la sconfitta per 4-3 sul campo della Juventus, che ha siglato la probabile uscita dalla corsa al titolo delle giallorosse.Oltre al ko subito contro la Vecchia Signora, la formazione di Spugna ha dovuto anche fare i conti con quello che è stato l’infortunio di Giada, che ha subito la lussazione della spalla sinistra con lesione dell’ancora bicipitale e la lesione a tutto spessore del sovraspinato. Un problema di tutt’altro che lieve entità, con conseguenteavvenuta proprio nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo.