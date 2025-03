Sololaroma.it - Roma e Juventus, destini incrociati: Gasperini e Mancini sul piatto

Il San Mames attende unain fiducia totale ma consapevole che ciò che l’aspetta in quel di Bilbao, contro l’Athletic Club, ha una caratura e difficoltà diversa dagli impegni di campionato sostenuti nelle ultime settimane. Ranieri vuole proseguire su questa strada, per dare una gioia ad un popolo giallorosso tornato a sperare, in una stagione nata storta, e per congedarsi dal suo ruolo di allenatore da eroe. Sì perché il tecnico di testaccio, per ora, non cede alle avance dei Friedkin e rimane convinto di voler passare in dirigenza alla fine dell’anno, e le novità di oggi sul suo successore si intrecciano con i piani della.Giallorossi che in effetti, allo stato attuale delle cose, sono la big italiana con più probabilità di cambiare allenatore al termine della stagione, insieme al Milan, ma la Vecchia Signora sta facendo le sue riflessioni.