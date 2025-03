Sololaroma.it - Roma, Dan Friedkin entra in NBA? Sfida a Steve Pagliuca per acquistare i Boston Celtics

IlGroup, proprietario dell’ASe dell’Everton, è attualmente in corsa per l’acquisizione dei, storica franchigia della. Secondo quanto riportato da Sportico, oltre alGroup, tra i potenziali acquirenti figurano Stan Middleman e William Chisholm, nonché un gruppo guidato dall’attuale investitore dei, co-proprietario dell’Atalanta. Il prossimo round di offerte è previsto per la fine della settimana.La valutazioneIsono valutati circa 5,66 miliardi di dollari, secondo Sportico. Tuttavia, Forbes ha recentemente valutato la franchigia a 6 miliardi di dollari, rendendola la quarta squadrapiù preziosa, dietro a Golden State Warriors (8,8 miliardi), New York Knicks (7,5 miliardi) e Los Angeles Lakers (7,1 miliardi).