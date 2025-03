Roma arrestato vigilante per omicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 E' statopervolontario ilche a inizio febbraio sulla via Cassia a, sparò alle spalle a un ladro uccidendolo. Ad incastrare Antonio Micarelli è stato un video tratto dalle telecamere di sorveglianza della zona. Per il Gip non si sarebbe trattato di legittima difesa quando Micarelli sparò contro il ladro in fuga dopo avere derubato un appartamento. Ad effettuare l'ordine di custodia cautelare sono stati i Carabinieri.