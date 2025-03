Roma arrestato il vigilante che sparò ad un ladro sulla Cassia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025– Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diTrionfale hanno eseguito un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, per omicidio volontario, nei confronti della guardia particolare giurata che lo scorso 6 febbraio, aveva sparato a seguito di una rapina in abitazione, consumata in via1004, da cui è seguito il decesso di uno dei rapinatori.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la guardia giurata, la sera dei fatti, mentre si trovava presso la propria abitazione di residenza, al terzo piano della palazzina condominiale di via, quando uditi forti rumori che provenivano dal primo piano dello stabile ed avendo sospettato che fosse in atto un’azione delittuosa in un appartamento abitato da una donna, scendeva nel piazzale antistante la palazzina dove avvedutosi della presenza di alcuni uomini travisati, appena uno di loro si dava alla fuga per raggiungere il cancello di uscita del condominio, lo inseguiva correndo e puntandogli alle spalle la pistola, da lui regolarmente detenuta in ragione dell’attività lavorativa di guardia particolare giurata, esplodendogli contro due colpi ma il soggetto inseguito riusciva comunque a scappare.