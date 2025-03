Iodonna.it - Ritorna l'animalier!

La tendenzagraffia lo stile della Primavera-Estate 2025, grazie a sensuali ed originali outfit stampati, dal maculato allo zebrato, che vanno a decorare vestiti, borse, stivaletti e mocassini, ma anche gioielli. Da indossare in total look o come unico tocco sgargiante della propria mise. Estate: 5 modi di indossare il maculato con stile X Lo abbiamo visto su tutte le passerelle più importanti, l’outfitè reinterpreta secondo stili diversi da Stella McCartney, Antonio Marras, Dries Van Noten e (ovviamente) Dolce&Gabbana.