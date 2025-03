Ilrestodelcarlino.it - Ritocchi estetici e adolescenti. Il pericolo corre sui social, boom di richieste nei centri medici

Labbra alla francese o alla russa, filler al naso, occhi da volpe (foxy eye effect). Ma anche sbiancature dei denti come se piovesse, e ’naturalmente’ qualcheno occasionale qua e là. La chiamano ’generazione botox, il cui Vangelo sembra essere TikTok. L’onda lunga deientra neidina estetica, ma anche negli studi dentistici sempre più presi d’assalto dai minori - il grosso donne - anche nel Riminese. Coi genitori che spesso accontentano figli nel finanziare il ritocco. Magari per evitare il fai-da-te della figlia 13enne con acquisto online di improbabili sieri da iniettarsi con un tutorial. "Per fare odontoiatria estetica devi aver seguito un master o un corso – spiega il dottor Roberto Piastra, presidente degli Odontoiatri dell’Ordine dei–: aumentano i giovani colleghi che li seguono.