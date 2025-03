Internews24.com - Risultati Europa League, la Roma cade a Bilbao e viene eliminata! Lazio ai quarti di finale

di Redazione, laaidi. Il racconto delle due sfideAppena terminate le gare delle 18:45 per quanto riguarda gli ottavi didi, con protagoniste due italiane, ossia ladi Ranieri, che dopo la vittoria dell’andata,al San Mames diper 3-1 edalla competizione, mentre invece la, uscita vincente dall’andata sul campo del Plzen, pareggia all’Olimpico per 1-1 e stacca il pass per ididella competizione.Gara sfortunata per i giallorossi, compromessa al minuto 18? del primo tempo, a causa di un’espulsione dubbia di Hummels che lascia la squadra di Ranieri in 10 per quasi 3/4 di partita. Gol di Paredes su rigore che arriva troppo tardi. Alla squadra di Baroni invece basta un gol dignoli per pareggiare il momentaneo vantaggio dei cechi.