Juventusnews24.com - Risultati Europa League, alla Lazio basta un pareggio per andare ai quarti: Roma eliminata! Il resoconto e cosa cambia nel ranking UEFA

di Redazione JuventusNews24, ildelle sfide delle 18:45 tra Athletic Bilbao--Plzen: tutti i dettagliLae lasi qualificano ai: dopo le sfide dell'andata, i giallorossi escono sconfitti dopo aver giocato per gran parte in 10 mentre la squadra di Baroni pareggia e vola ai.L'Italia non avanza troppo nelche sarà decisivo per determinare il quinto posto in Championsche la Juve guarda interessata anche se in questo momento si trova al quarto posto.