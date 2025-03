Anteprima24.it - Ristutturazione dell’Arechi’ e trasformazione del ‘Volpe’: aspettando Godot

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloNon è sicuramente – o soltanto – l’ennesimo stop all’iter a fare rumore quanto la serie di intoppi e cavilli che ha suggerito all’Arus – l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport – a depositare dinanzi al TAR di Salerno la sospensiva alla stipula del contratto di appalto per i lavori di ristrutturazione dell’Arechi e didel Volpe.Un espediente, quello adottato dall’Arus, per guadagnare tempo ed ottenere un rinvio al 12 aprile per la discussione “nel merito” del ricorso avverso l’aggiudica dei lavori alla Energos da parte della Matarrese, seconda classificata.Dunque l’unico progresso che si registra è quello dei centimetri in altezza di carta bollata che – di fatto – continua ad imprigionare un’opera ostinatamente voluta dal presidente della Giunta Regionale della Campania per due impianti, Arechi e Volpe, di proprietà del Comune di Salerno.