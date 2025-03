Rissa fra diverse frange della tifoseria del Livorno | sette denunciati

Leggi su Corrieretoscano.it

violenta frafazionidele parte anche la richiesta di Daspo. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobileCompagnia di, al termine di una complessa e articolata attività d’indagine, hanno denunciato alla procura dipersone appartenenti alla locale. Le approfondite indagini condotte dagli investigatoricompagnia diinfatti, hanno consentito di raccogliere e portare alla valutazionelocale magistratura inquirente circostanziati elementi di prova che hanno confermato la partecipazione attiva nella violentascoppiata il 29mbre del 2024, una domenica pomeriggio, nel quartiere Coteto di.Le investigazioni sono state articolate mettendo a sistema gli esiti dell’analisi di tracce video registrate dai circuiti di videosorveglianza delle aree interessate confermate anche da approfondimenti condotti con i metodi tradizionali di indagine ovvero strutturati servizi di osservazione, controllo e pedinamenti degli indagati sia nelle aree vicine allo stadio in occasione di eventi sportivi sia attraverso acquisizioni in ordine a movimenti e dinamiche interne dellepiù attive in seno ai locali gruppi di tifo organizzato.