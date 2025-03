Anteprima24.it - Risorse Cipess, Barone (Lega): “Gli investimenti individuati con procedura della struttura Zes”

Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie al sottosegretario al, l’amico Alessandro Morelli, per l’impegno in favore del Mezzogiorno, grazie al coordinatoreZes Unica Giosy Romano per la quotidiana opera per lo sviluppo del territorio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficialedeliberadel 29 novembre 2024 si conclude l’iter per l’assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione difinalizzati al miglioramentoviabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incrementoloro qualità nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali nella Zes del Mezzogiorno, ovvero nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. Così Luigi, responsabile Coesione Territoriale e ZesSalvini Premier.