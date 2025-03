Quifinanza.it - Risiko bancario, S&P: inevitabile ma non privo di incertezze

Lo stato di salute delle banche europee rimane buono, con risultati generalmente in crescita nel 2024, anche se esistono delle divergenze fra gli Istituti che stanno combattendo ancora con problemi di efficientamento dei costi e della performance e banche che stanno tentando di accrescere e diversificare i ricavi.Fra queste ultime è in corso una vero e proprio valzer di acquisizioni, che ha riportato alla ribalta il tema del. Secondo l’agenza S&P il consolidamento del settoreitaliano è “”, ma non tutte le operazioni hanno la stessa portata e lo stesso potenziale.Mercato italiano verso il consolidamentoRicordando che, Italia, Monte dei Paschi di Siena ha lanciato un’OPA su Mediobanca e BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio (BPS), S&P ha spiegato che considera “” il consolidamento nel settoreitaliano, poiché la maggior parte delle banche cercherà di ottenere ulteriori economie di scala ed una migliore diversificazione dei ricavi per migliorare la propria capacità di guadagno, investendo nell’innovazione.