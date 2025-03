Dayitalianews.com - Rischia di soffocare; la figlia di Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli, salvata da due finanzieri fuori servizio, che stavano tornando in caserma a Frosinone

, duesalvano una donna dal soffocamento con la manovra di HeimlichUn normale momento di pausa si è trasformato in un eroicoggio per duedi, che si sono trovati nel posto giusto al momento giusto per intervenire in una situazione di emergenza. La protagonista della vicenda è TizianadidelCalcio, che hato didopo aver ingerito un boccone di cibo.Il dramma in un bar diL’episodio si è verificato intorno alle 14:00, in un bar di via Giordano Bruno, nei pressi di Piazza Sannazaro, a. La donna, che aveva ordinato una piadina con prosciutto e mozzarella, si è improvvisamente trovata in difficoltà dopo aver ingerito un boccone che le ha ostruito le vie respiratorie.