Inter-news.it - Rigore Julian Alvarez, furia Atletico Madrid: la risposta della UEFA!

Leggi su Inter-news.it

Ildiannullato in-Realha scatenato le polemiche dei Colchoneros. Laha voluto dare una spiegazione.L’EPISODIO – La partita di Champions League trae Real, valida per il ritorno degli ottavi di finale, ha regalato emozioni forti e tante polemiche. La tensione è salita alle stelle, culminando in un finale al cardiopalma. Il clamoroso episodio del penalty annullato a, durante la fatidica lotteria, ha fatto discutere gli appassionati, con il VAR che ha scatenato polemiche e reazioni infuocate, soprattutto da parte del Cholo Simeone, allenatore dell’. L’episodio ovviamente riguarda il presunto doppio tocco disul calcio dimesso a referto dal campione argentino. L’arbitro Marciniak, dopo check del VAR, ha deciso per l’annullamento.