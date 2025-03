Bergamonews.it - Rider travolto da una moto, soccorsi in via Borgo Palazzo

Bergamo. Undi 32 anni è stato investito giovedì pomeriggio, 13 marzo, in viapoco dopo le 14. Lo scontro con unaguidata da un uomo di 57 anni.Isono scattati in codice giallo. Sul posto l’ambulanza e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico in una delle vie più congestionate della città.