Iltempo.it - Ricolfi e il Pd: “Con una leader come Schlein non possono dire sì alle armi”

Leggi su Iltempo.it

«La strada che sta seguendo l'Europa, un riarmo fatto in questo modo è pericoloso». A dirlo è il politologo Lucadopo che il Parlamento europeo ha approvato il piano ReArm Europe presentato da Ursula von der Leyen.Quali le conseguenze sulla capacità di difesa dell'Europa? E quali sull'evoluzione della crisi? «Sulla capacità di difesa dell'Europa zero conseguenze a breve termine; poche conseguenze a medio termine; conseguenze importanti (aumento sensibile della capacità di difesa) a lungo termine, diciamo fra 5-10 anni. Il riarmo richiede tempo e coordinamento fra gli Stati, due risorse di cui l'Europa è sguarnita. Sulla evoluzione della crisi devo fare una premessa: poiché nessuno è nella testa di Vladimir Putin, e meno che mai in quella di Donald Trump, sarebbe bene che facessimo tutti un bagno di umiltà e riconoscessimo che nessuno ha le informazioni necessarie per fare previsioni.