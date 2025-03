Agi.it - Riciclaggio e ricettazione gioielli, perquisizioni e sequestri in tutto il Veneto

AGI - È in corso una operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Padova per l'esecuzione di 2 decreti di sequestro preventivo disposti dal gip di Padova e 74 decreti di perquisizione personale e domiciliare, emessi dalla procura, nei confronti di altrettanti indagati inilnonché nelle province di Trento e Rimini. Contestati i reati didi preziosi di illecita provenienza. L'operazione scaturisce da una articolata indagine condotta su diversi sodalizi criminali dediti alla commissione di furti e rapine in abitazione e sulla pubblica via, anche in danno di anziani, nonché all'interno di gioiellerie. Complessivamente sono impegnati, con la copertura aerea di un elicottero del 14esimo Elinucleo di Belluno, 350 Carabinieri circa dei Comandi Provinciali interessati, con il supporto del IV Battaglionedi Mestre e di unità cinofile.