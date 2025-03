Internews24.com - Ricci svela sul mercato: «Rumors? Fanno piacere, ma potrebbero far anche male. Io resto…». Messaggio all’Inter?

di RedazioneSamuele, centrocampista del Torino,tutto sulle voci di calcioe non solo, ecco cosa dice il big accostatoSamueleè il protagonista dell’ultima intervista a DAZN per la rubrica My Skills. Così il centrocampista del Torino accostato (– «moltoe farebberoa chiunque. Ma sono molto concentrato su quello che sto facendo ora. Non bisogna farsi coinvolgere troppo dalle voci che ci sono e che ci saranno in futuro. Certe vocibene mafarti, dipende da come la prendi e da come sei fatto. Io cerco di rimanere con la testa qui».TORINO – «Una seconda casa per me, ho avuto da subito la fortuna di entrare in sintonia con i tifosi, mi hanno trasmesso da subito cosa è il Torino.