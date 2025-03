Biccy.it - Riccardo Scamarcio polemico sui David di Donatello: “Lo hanno vinto tutti, io no!”

, ospite a Hot Ones di Alessandro Cattelan, ha mostrato un certo risentimento per l’Academy deidi, riconoscimento più prestigioso in Italia che non gli è stato ancora assegnato.“Ricevere un premio o un riconoscimento è sempre una grande soddisfazione” – ha esordito fra un’aletta di pollo e un’altra – “Ne ho ricevuti alcuni anch’io, anche se ildi, che è il riconoscimento più prestigioso in Italia, non mi è ancora stato assegnato. Credo sia solo una coincidenza. Insomma, lo. com’è possibile che io ancora no?“. “Ho ricevuto diverse nomination!” – ha poi precisato – “In realtà, sono stato candidato prima come miglior produttore che come attore protagonista, il che è un po’ insolito. Ma quella candidatura mi ha reso molto felice.