Ildifforme.it - Riarmo Ue, il Pd non trova la strada unitaria: spunta l’ipotesi del Congresso

Leggi su Ildifforme.it

Mentre Giorgia Meloni riflette sul possibile invio di soldati italiani a Kiev, la segretaria del Pd deve capire in che modo compattare il suo partito e potenzialmente la sua coalizione. In un momento complesso come quello attuale, in cui ogni decisione viene assunta con una certa velocità, le due leader italiane faticano a gestire i tempiL'articoloUe, il Pd nonladelproviene da Il Difforme.