Formiche.net - Rheinmetall punta gli occhi su Volkswagen per la produzione di carri armati

Leggi su Formiche.net

Il riarmo tedesco è ufficialmente partito. E passa per l’automotive, già provato dalla spietata concorrenza cinese. Nelle ore in cui al Bundestag si discuteva della caduta del dogma del freno al debito federale (Berlinoa un piano di extra spesa militare da 500 miliardi, previo aggiramento dei vincoli di bilancio), il più grande produttore di armi in Europa, sta valutando di rilevare dalo stabilimento di Osnabrück, una delle tre fabbriche che il gruppo auto vuole chiudere in Germania. L’acquisto dipenderà dall’aumento degli ordini di, ha sottolineatoche dall’inizio della guerra in Ucraina ha decuplicato il suo valore di Borsa.Bisogna ricordare che giusto due settimane fa, il gruppo delle armi tedesco aveva annunciato una prima riconversione dei propri siti automobilistici (controllati dalla divisione automotive dell’azienda) in Germania, per adattarsi alla crescente domanda di equipaggiamenti per la difesa.