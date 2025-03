Quotidiano.net - Respira meglio e profuma la tua casa con questo umidificatore per ambienti, risparmi il 25% su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Dormi male e la mattina ti svegli spesso con la gola secca? Allora nella tual'umidità potrebbe essere troppo bassa. Per fortuna c'è una soluzione: l'perCONOPU, che offre fino a 60 ore di umidificazione continua. Tradotto: quasi per un'intera settimana dormirai sereno senza bisogno di ricaricarlo! E non temere, perché si tratta di un dispositivo silenzioso (appena 25 dB) che si adatta a ogni esigenza grazie e diverse modalità di umidificazione! In più, puoi aggiungere oli essenziali indicati per aromaterapia da combinare con la luce LED a 7 colori. Una vera coccola! Ma i vantaggi non finiscono qui, perchéè ancora più conveniente. Sulo paghi soltanto 44,78€ grazie all'offerta in corso. In pratica spendi il 25% in meno rispetto al prezzo medio solito di 59,99€.