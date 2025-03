Ilrestodelcarlino.it - Reparti, stress alle stelle: “Pretese e tanta tensione, è un campo di guerra”

Modena, 13 marzo 2025 – “In quale clima lavoriamo? Di paura,. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, il nostro dovere con dedizione ma la speranza è sempre quella di trovarsi dinanzi pazienti o familiari pronti ad ascoltare e non ad aggredire. Dal Covid in poi la situazione è degenerata”. Sono stanchi, esausti gli operatori sanitari sempre più vittime di aggressioni da parte di coloro che si presentano nei nosocomi per sottoporsicure. ’Prendiamoci cura di chi cura’, è lo slogan di questo 12 marzo 2025, giornata contro la violenza sugli operatori sanitari nell’ambito della quale, ieri, è stato organizzato dalla Cisl un presidio davanti all’ingresso dell’Ospedale di Baggiovara. Presente anche l’infermiere Maurizio Alaimo che, lo scorso ottobre nel reparto di cardiologia di Baggiovara era stato violentemente picchiato dai parenti di una paziente ricoverata.