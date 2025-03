Referendum Magi | scelta data dimostra la paura del governo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 mar. (askanews) – “Isi terranno l’8 e il 9 giugno e ladi questada parte deltutta lache l’esecutivo ha per il voto perché tra le due possibilità è stataquella più sfavorevole alla partecipazione popolare”. Lo ha detto Riccardo, segretario di +Europa, nel corso di un flash mob del comitato referendario davanti a Palazzo Chigi. “Noi – ha aggiunto – avevamo richiesto che fosse in abbinamento con il primo turno delle amministrative, il 25 e 26 maggio. La strada è in salita ma noi sapremo difendere il voto degli elettori, anche degli elettori fuori sede perché una notizia positiva c’è ed è un successo parziale rispetto alle nostre richieste. Il voto per i fuori sede da quello che abbiamo letto sarà garantito anche ai lavoratori e non solo agli studenti: è un importante passo in avanti che noi salutiamo”.