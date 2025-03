Lapresse.it - Referendum, Magi: “Governo ha scelto data più sfavorevole perché ha paura”

Leggi su Lapresse.it

“Isi terranno l’8 e il 9 giugno e la scelta di questada parte deldimostra tutta lache l’esecutivo ha per il voto,tra le due possibilità è stata scelta quella piùalla partecipazione popolare”. Così il segretario di +Europa, Riccardo, per il Comitatocittadinanza, parlando con i cronisti davanti palazzo Chigi. “Noi – ricorda – avevamo richiesto che ci fosse l’abbinamento con il primo turno delle amministrative, quindiday con il 25-26 maggio. Ovviamente è in salita la strada ma noi sapremo difendere il voto degli elettori, anche degli elettori fuori sedeuna notizia positiva c’è, ed è un successo parziale rispetto alle nostre richieste e anche alle nostre lotte di questi anni: il voto fuori sede, da quello che abbiamo letto, sarà garantito anche per i lavoratori e non solo per gli studenti.